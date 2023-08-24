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Саудовская Аравия

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У Бензема конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада»? В Саудовской Аравии пишут, что Нуну не хотел видеть Карима в команде

Asharq Al-Awsat: у Бензема возник конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада» Нуну
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Карим Бензема и Нуну Эшпириту Санту.
Карим Бензема.
Фото Reuters
Карим Бензема.
Фото AFP
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Разбираемся, что происходит.

Карим Бензема — актуальный обладатель «Золотого мяча» и легенда мадридского «Реала». Его переезд в Саудовскую Аравию стал вторым громким трансфером в истории местной лиги после Криштиану Роналду, а зарплата у двух звезд практически идентична — 172 миллиона евро за сезон у француза против 173 у португальца. Карим должен был стать одним из столпов саудовской лиги. Однако пока получается не очень, а недавно и вовсе пошли слухи, что форвард недоволен делами в своем новом клубе — «Аль-Иттихаде». Неужели спустя всего несколько месяцев после трансфера Бензема можно говорить о том, что Бензема готов покинуть страну? Сейчас объясним.

Что случилось?

Саудовское издание Asharq Al-Awsat на днях сообщило, что в «Аль-Иттихаде» радикально испортилась атмосфера. Все дело в конфликте между звездным форвардом Каримом Бензема и тренером Нуну Эшпириту Санту. Последний возглавил клуб в прошлом году и уже успел выиграть чемпионство и Суперкубок страны.

Так, по данным журналистов, Нуну недоволен подписанием Бензема, так как не просил этот трансфер и не давал на него согласия. По мнению португальского специалиста, 35-летний форвард не подходит его игровому стилю. Кариму же не нравится подобное отношение, а еще отсутствие капитанской повязки, на которую он рассчитывал при переходе в клуб.

По данным Marca, француз уже обратился к местному посреднику Сааду Аль-Латифу, который привел его в «Аль-Иттихад», с просьбой найти решение ситуации.

Карим Бензема.
Фото AFP

Бензема и стиль Нуну

Если говорить самыми общими словами, то Санту — оборонительный тренер. Его «Вулверхэмптон» в свое время оборонялся глубже и надежнее всех в АПЛ. Похожие принципы Нуну пытался перенести и в «Тоттенхэм», единственный топ-клуб в своей жизни, но у него ничего не вышло — и тренера уволили.

Говоря о настоящем времени, стиль Санту трудно назвать оборонительным. По данным статистических порталов, «Аль-Иттихад» — одна из самых атакующих команд местного чемпионата. В прошлом сезоне она заняла второе место по количеству забитых (60 мячей, больше только у «Аль-Насра» — 63), в этом после двух туров у них 5:0 по забитым-пропущенным.

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На Кубке арабских чемпионов команда тоже старалась доминировать — за четыре матча «Аль-Иттихад» нанес 39 ударов по воротам (17 в створ) и в среднем владел мячом 60% времени. Может ли Бензема не подойти доминирующему стилю? Наверное, но сомнительно, тем более что француз уже оформил 3+2 в шести матчах за новую команду во всех турнирах.

Карим Бензема.
Фото Reuters

Клуб все опровергает

«Аль-Иттихад» практически моментально все опроверг. Во-первых, сразу после сообщений в прессе в клубных соцсетях начали массово размещать фотографии и видео улыбающегося Карима, а один из постов даже подписали так: «Карим Бензема всегда счастлив». Во-вторых, издание Asharq Al-Awsat, которое первым и сообщило о конфликте, позднее разместило сообщение от клуба: «Руководство клуба «Аль-Иттихад» в ответ на нашу новость заявило, что существование спора между французским нападающим Каримом Бензема и португальским тренером Нуну Санту, главным тренером футбольной команды, не соответствует действительности».

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Есть ли конфликт на самом деле или же он просто выдумка арабских журналистов, неизвестно. Но есть факты, подтверждающие обратное, — Бензема постоянно в основе, забивает и отдает. Публично все улыбаются и счастливы. Единственный момент, который настораживает, — француз действительно не получил капитанскую повязку и явно хотел ее перед переходом в клуб.

За конфликтом, если он действительно есть, наблюдать будет интересно. Кто победит — звездный игрок или тренер-победитель? Итоги могут повлиять даже на чемпионскую гонку в Саудовской Аравии — конкуренты в лице «Аль-Насра» Роналду или «Аль-Хиляля» Малкома и Неймара уже на низком старте.

Карим Бензема
Криштиану Роналду
ФК Аль-Иттихад
ФК Реал
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