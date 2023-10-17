«Ты настоящий сукин сын». В Израиле оскорбили Карима Бензема за поддержку Палестины, в Германии требуют выгнать игрока «Баварии»

Военный конфликт на Ближнем Востоке отражается и на футболе.

7 октября палестинское движение ХАМАС напало на Израиль — тот в ответ начал бомбардировки Газы и ввел частичную блокаду города. Разумеется, очередное обострение на Ближнем Востоке не оставило равнодушным многих спортсменов. В том числе и Карима Бензема.

35-летний француз, выступающий за «Аль-Иттихад», 15 октября высказался в соцсетях: «Мы молимся за жителей Газы, которые в очередной раз стали жертвами этой несправедливой бомбардировки, не щадящей ни женщин, ни детей».

Выбор экс-нападающего «Реала» и актуального обладателя «Золотого мяча» ожидаем. Бензема — правоверный мусульманин, он соблюдает священный пост в Рамадан и, по собственному признанию, рад был перейти в саудовскую про-лигу в том числе и по религиозным причинам. «Почему Саудовская Аравия? Потому что я мусульманин и это мусульманская страна. Я всегда хотел жить здесь», — так форвард объяснял переход в «Аль-Иттихад».

Кариму за его слова о Газе сразу же прилетело от французского журналиста Даниэля Риоло: «Он явно выбрал одну из сторон. И именно в этом я нахожу послание Бензема в высшей степени политическим. Его послание означает: «Мне плевать на ценности Республики и Франции. Я выбрал сторону, так что мирные люди на моей стороне важнее, чем мирные люди на другой стороне. В этом конфликте его выбор сделан. И он даже не сказал ни слова о жертвах террористов ХАМАС».

Карим Бензема. Фото Соцсети

А еще чуть позже в соцсетях высказался экс-голкипер сборной Израиля и легенда «Мальорки» Дуду Ават. Он был краток: «Ты настоящий сукин сын». 45-летний вратарь написал это на пяти языках: иврите, французском, арабском, английском и испанском.

Кроме Бензема солидарность палестинцам выразили и другие футболисты. Например, Юсеф Аталь поддержал эту сторону конфликта радикально — разместил у себя в социальных сетях видео, на котором проповедник призывал к «черному дню для евреев». Получилось скандально — футболиста призвал извиниться даже мэр города, в противном случае угрожая убрать того из команды. Аталь удалил видеозапись и попросил прощения: «Понимаю, что моя публикация шокировала некоторых людей — это не входило в мои намерения, и я приношу извинения. Я решительно осуждаю насилие в любой форме в любой точке мира и поддерживаю жертв. Я никогда не поддержу разжигание ненависти».

Нуссаир Мазрауи. Фото Global Look Press

Еще больший скандал получился с защитником «Баварии» марокканцем Мазрауи. Игрок также разместил у себя в соцсетях видео с поддержкой Палестины, но в этом случае дело не ограничилось одним только мэром. На футболиста обратили внимание в газете Bild: «Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора ХАМАС в ближайшем туре. Нормально ли, что в этот момент на поле будет игрок, который поддерживал этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо».

В бундестаге же и вовсе призвали депортировать игрока. Вот что написал в соцсетях один из немецких депутатов: «Баварию» называли «еврейским клубом», и он не может допускать такие высказывания. «Бавария», пожалуйста, немедленно выгоните Мазрауи. Германия сделает все возможное, чтобы изгнать его из страны».

В «Баварии» тоже отреагировали — в клубе заявили, что сразу же связались с игроком после того, как он разместил видео, а также пообещали провести с ним обстоятельную беседу и выразили поддержку Израилю.

Кроме вышеперечисленных Палестину поддержали Месут Озил (завершил карьеру), Хаким Зиеш («ПСЖ») и Фекир («Бетис»).