Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя его гол: резко вскочил со скамейки и врезался в крышу

Бурная радость чуть не обернулась трагедией.

Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии между саудовским «Аль-Насром» и катарским «Аль-Райяном» (2:1). Его партнер по команде так бурно отпраздновал забитый мяч, что получил травму.

Что произошло

По информации Arriyadiyah, защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди ударился головой во время празднования гола Роналду на 76-й минуте. Замененный в первом тайме игрок резко вскочил со скамейки запасных и врезался в крышу. В течение некоторого времени 21-летний футболист лежал без сознания.

К счастью, все обошлось

Главный арбитр остановил встречу, чтобы Аль-Наджди оказали медицинскую помощь. Защитник пришел в себя, и его отнесли на носилках в раздевалку. Позднее саудовские журналисты сообщили, что игрок покинул стадион пешком в сопровождении медицинского персонала.

Затем появилась информация, что он обошелся без серьезной травмы и будет готов сыграть в следующем матче чемпионата Саудовской Аравии 5 октября против «Аль-Орубы».

А как дела у Криштиану и его команды?

В текущем сезоне Роналду сыграл 8 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Клуб из Эр-Рияда неудачно начал чемпионат, набрав 5 очков в 3 стартовых турах, после чего с поста главного тренера был уволен Луиш Каштру.

С 18 сентября «Аль-Наср» возглавляет Стефано Пиоли. При нем команда одержала 4 победы в 4 встречах, а в саудовской про-лиге поднялась на четвертое место.