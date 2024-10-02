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Саудовская Аравия

Сегодня, 15:30

Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя его гол: резко вскочил со скамейки и врезался в крышу

Одноклубник Роналду потерял сознание, празднуя гол португальца
Роман Кольцов
корреспондент
Одноклубник Роналду потерял сознание во время празднования гола
Одноклубник Роналду потерял сознание во время празднования гола.
Фото скриншот из видео, Reuters
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Бурная радость чуть не обернулась трагедией.

Криштиану Роналду стал автором победного гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов Азии между саудовским «Аль-Насром» и катарским «Аль-Райяном» (2:1). Его партнер по команде так бурно отпраздновал забитый мяч, что получил травму.

Что произошло

По информации Arriyadiyah, защитник «Аль-Насра» Салем Аль-Наджди ударился головой во время празднования гола Роналду на 76-й минуте. Замененный в первом тайме игрок резко вскочил со скамейки запасных и врезался в крышу. В течение некоторого времени 21-летний футболист лежал без сознания.

К счастью, все обошлось

Главный арбитр остановил встречу, чтобы Аль-Наджди оказали медицинскую помощь. Защитник пришел в себя, и его отнесли на носилках в раздевалку. Позднее саудовские журналисты сообщили, что игрок покинул стадион пешком в сопровождении медицинского персонала.

Затем появилась информация, что он обошелся без серьезной травмы и будет готов сыграть в следующем матче чемпионата Саудовской Аравии 5 октября против «Аль-Орубы».

А как дела у Криштиану и его команды?

В текущем сезоне Роналду сыграл 8 матчей за «Аль-Наср» во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

Клуб из Эр-Рияда неудачно начал чемпионат, набрав 5 очков в 3 стартовых турах, после чего с поста главного тренера был уволен Луиш Каштру.

С 18 сентября «Аль-Наср» возглавляет Стефано Пиоли. При нем команда одержала 4 победы в 4 встречах, а в саудовской про-лиге поднялась на четвертое место.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср

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