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Испания

25 июня 2016, 10:40

Карло Анчелотти: "Криштиану Роналду не смотрится в зеркало перед матчем"

Роман Шишов
Корреспондент
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Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, ныне возглавляющий "Баварию", отметил, что многие неправильно воспринимают образ нападающего Криштиану Роналду. По словам наставника, у форварда "Реала" есть только здоровое честолюбие и желание побеждать.

– Когда ты тренер команды, ты видишь совершенно другого Криштиану Роналду, – цитирует Анчелотти The Telegrath. – Весь мир буквально одержим его имиджем и внешним видом, или тем, как он празднует голы и реагирует на негативную ситуацию. Я же видел парня, который хочет сделать все от него возможное.

Прежде всего, я никогда не видел, чтобы перед игрой он стоял перед зеркалом и как-то заботился о том, как он выглядит. Для Криштиану главным всегда было добиться победы.

Карло Анчелотти
Криштиану Роналду
ФК Реал
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