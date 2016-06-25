Карло Анчелотти: "Криштиану Роналду не смотрится в зеркало перед матчем"

Бывший главный тренер "Реала" Карло Анчелотти, ныне возглавляющий "Баварию", отметил, что многие неправильно воспринимают образ нападающего Криштиану Роналду. По словам наставника, у форварда "Реала" есть только здоровое честолюбие и желание побеждать.

– Когда ты тренер команды, ты видишь совершенно другого Криштиану Роналду, – цитирует Анчелотти The Telegrath. – Весь мир буквально одержим его имиджем и внешним видом, или тем, как он празднует голы и реагирует на негативную ситуацию. Я же видел парня, который хочет сделать все от него возможное.

Прежде всего, я никогда не видел, чтобы перед игрой он стоял перед зеркалом и как-то заботился о том, как он выглядит. Для Криштиану главным всегда было добиться победы.