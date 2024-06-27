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Сегодня, 21:02

16-летний форвард сборной Испании Ямаль получил среднее образование

Ламин Ямаль.
Фото Reuters
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль получил обязательное среднее образование, сообщает COPE.

16-летний форвард закончил последний, четвертый класс системы ESO (обязательного среднего образования). В последнее время Ямаль обучался дистанционно в связи с вызовом в национальную команду на матчи чемпионата Европы в Германии.

Далее Ямаль может продолжить обучение в бакалавриате средней школы. Этот курс длится два года и не является обязательным.

На Евро-2024 Ямаль принял участие в трех встречах и отметился одной результативной передачей.

В 1/8 финала «красная фурия» сыграет против Грузии 30 июня в Кельне.

Ламин Ямаль
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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