16-летний вингер «Барселоны» Ямаль стал самым молодым автором голевой передачи в ла лиге в 21 веке

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым автором результативной передачи в ла лиге в 21 веке.

Испанец отметился голевой передачей в матче против «Вильярреала» (4:3) в 3-м туре чемпионата Испании. Он сделал это в возрасте 16 лет и 45 дней. Предыдущим автором рекорда в 21 веке был другой игрок «Барселоны» Ансу Фати, который в 2019 году сделал ассист в 16 лет и 318 дней.

В текущем сезоне Ямаль провел 3 матча за «Барселону» в ла лиге.