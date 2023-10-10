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Испания

Сегодня, 12:11

16-летний Ямаль не сыграет за сборную Испанию в октябре из-за травмы

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль покинул расположение национальной команды из-за травмы.

«Ямаль покинул Испанию после обследования, проведенного медицинским штабом Королевской испанской федерации футбола. Было установлено, что он не сможет принять участие в двух следующих отборочных матчах Евро-2024», — говорится в заявлении федерации.

Как сообщает Diario Sport, в сборной считают Ямаля выдающимся игроком, поэтому намерены проявлять максимальную заботу по отношению к нему.

В этом сезоне 16-летний вингер сыграл за Испанию 2 матча в отборе Евро-2024 и забил 1 гол. Ямаль стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную страны (16 лет и 57 дней).

Испания в октябре в матчах квалификации Евро-2024 сыграет против Шотландии (12 октября) и Норвегии (15 октября).

Ламин Ямаль
Сборная Испании по футболу
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