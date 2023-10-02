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Испания

Сегодня, 15:35

«Барселона» продлила контракт с 16-летним Ямалем. Отступные — 1 миллиард евро

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Ламин Ямаль.
Фото AFP
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«Барселона» объявила о подписании нового контракта с полузащитником Ламином Ямалем.

Срок соглашения с 16-летним футболистом рассчитан до конца 2026 года. В контракте прописан пункт об отступных, по которому любой другой клуб может выкупить игрока у каталонцев за 1 миллиард евро.

Ламин Ямаль — воспитанник «Барселоны», он дебютировал за основную команду сине-гранатовых 29 апреля 2023 года в матче 32-го тура чемпионата Испании-2022/23 с «Бетисом» (4:0). Всего у футболиста 2 результативные передачи в 10 играх за каталонцев.

8 сентября Ямаль стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании — он принял участие в матче отборочного турнира Евро-2024 против Грузии в возрасте 16 лет, 1 месяца и 26 дней. В той же встрече хавбек забил первый гол за национальную команду.

Ламин Ямаль. Побил рекорды ла лиги и «Барселоны» и уже влип в пару скандалов. Ямаль — самый яркий проспект каталонцев со времен Месси

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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