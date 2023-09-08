16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вышел на замену на 44-й минуте матче отборочного турнира Евро-2024 против Грузии — 4:0.

Для 16-летнего игрока это дебютный матч за первую команду. Ямаль стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную страны (16 лет и 57 дней).

До сегодняшнего дня самым молодым игроком национальной команды Испании был полузащитник Гави, который сыграл в возрасте 17 лет и 62 дней.