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Испания

Сегодня, 19:53

16-летний Ямаль стал самым молодым игроком в истории сборной Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
Ламин Ямаль (в центре) в матче против Грузии.
Фото AFP
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вышел на замену на 44-й минуте матче отборочного турнира Евро-2024 против Грузии — 4:0.

Для 16-летнего игрока это дебютный матч за первую команду. Ямаль стал самым молодым футболистом, который сыграл за основную сборную страны (16 лет и 57 дней).

До сегодняшнего дня самым молодым игроком национальной команды Испании был полузащитник Гави, который сыграл в возрасте 17 лет и 62 дней.

Ламин Ямаль. Побил рекорды ла лиги и «Барселоны» и уже влип в пару скандалов. Ямаль — самый яркий проспект каталонцев со времен Месси
Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
08 сент, 19:00. Boris Paichadze Dinamo Arena (Тбилиси)
Грузия
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