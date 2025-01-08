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Ямаль: «Я продлю контракт с «Барселоной» — это клуб всей моей жизни»

Руслан Минаев
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Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль заявил, что продлит контракт с каталонским клубом. Соглашение 17-летнего испанца истекает летом 2026 года.

«Я не знаю, когда [подпишу контракт]. Но думаю, что это произойдет скоро. В конце концов «Барселона» — клуб всей моей жизни. Я надеюсь оставаться здесь как можно дольше. Я хочу играть в ла лиге за «Барселону» и да, я продлю контракт», — цитирует Ямаля Sky Sports со ссылкой на CNN.

В этом сезоне Ямаль забил 6 голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче за «Барселону».

Ламин Ямаль
ФК Барселона
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