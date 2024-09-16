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Сегодня, 19:18

18-летний форвард «Реала» Эндрик женился на 21-летней модели

Алина Савинова
Эндрик.
Фото Соцсети
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Нападающий «Реала» Эндрик вступил в брак с моделью Габриэли Мирандой. Пара опубликовала в социальных сетях свадебные фото.

Футболист и модель начали встречаться в декабре 2023 года. Сейчас бразильцу 18 лет, а Миранда старше его на три года. Ранее в «Реале» выразили обеспокоенность тем, что эти отношения могут отвлечь Эндрика от футбола.

Эндрик целует эмблему &laquo;Реала&raquo; на&nbsp;презентации. Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт

Форвард подписал контракт с «Реалом» в июле 2024 года. За «сливочных» Эндрик провел 4 матча в чемпионате Испании, отметившись одним голом. До этого футболист выступал за «Палмейрас».

Футбол
ФК Реал
Эндрик

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