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Испания

Сегодня, 16:29

Новичок «Реала» Гюлер: «Считаю, что я уже готов играть в основе. Не собираюсь уходить в аренду»

Иван Торопцев
Корреспондент
Арда Гюлер.
Фото Reuters
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Новичок «Реала», 18-летний полузащитник Арда Гюлер заявил, что собирается сразу пробиться в основной состав команды.

«Считаю, что я уже готов играть за «Реал», я хочу остаться, не хочется уходить в аренду. Если в команде дадут мне шанс, то я собираюсь им воспользоваться. Аренда не входит в мои планы. В клубе мне сказали, что я буду играть. Многие клубы делали мне предложения, но как только появился «Реал», все остальные варианты потеряли свою значимость», — приводит Goal слова Гюлера.

«Реал» объявил о покупке Гюлера у «Фенербахче» в четверг, 6 июля. По данным портала Transfermarkt.com, «Королевский клуб» заплатил за турка 20 миллионов евро.

Хавбек подписал контракт с мадридцами до конца июня 2029 года.

Футбол
ФК Реал
Арда Гюлер
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