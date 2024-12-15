39-летний Хесус Навас эмоционально попрощался с фанатами в последнем домашнем матче за «Севилью»

Сегодня, 01:12
Полузащитник «Севильи» Хесус Навас провел последний домашний матч за команду в игровой карьере.
Ранее 39-летний испанец объявил, что завершит карьеру в конце 2024 года. Перед матчем игрок прошел на поле через коридор почета вместе со своими сыновьями. В конце церемонии Навас расплакался. Игрок останется в клубе и займет административную должность.
Навас является воспитанником «Севильи». Вместе с клубом он выиграл два Кубка Испании, Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА, две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.