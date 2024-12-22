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Испания

Сегодня, 20:44

39-летний Навас провел последний матч в карьере — против «Реала» в Мадриде

Руслан Минаев
Хесус Навас.
Фото AFP
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Защитник «Севильи» Хесус Навас провел последний матч в карьере. 39-летний испанец вышел на замену на 65-й минуте выездной игры с «Реалом» (2:4) в чемпионате Испании.

Болельщики на стадионе «Сантьяго Бернабеу» встретили Наваса овациями, а перед игрой футболисты «Севильи» и «Реала» устроили игроку чемпионский коридор. Защитник не смог сдержать слез.

Навас является воспитанником «Севильи». Вместе с клубом он выиграл два трофея Кубка Испании, Суперкубок Испании, два Кубка УЕФА, две Лиги Европы и Суперкубок УЕФА.

Хесус Навас
ФК Реал
ФК Севилья
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