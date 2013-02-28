Радамель Фалькао: "Труды "Атлетико" не пропали даром"

Нападающий "Атлетико" Радамель Фалькао после ничьей в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с "Севильей" (2:2), позволившей команде выйти в финал турнира, выразил удовлетворение результатом. По его словам, мадридцы очень тщательно готовились к этой игре.

- Для "Атлетико" очень важно было выйти в финал Кубка, поэтому мы рады тому, что смогли добиться поставленной цели, - приводит AS слова Фалькао. - Мы тщательно готовились к матчу с "Севильей" и старались придерживаться плана на игру. В итоге наши труды не прошли даром. В "Атлетико" все счастливы от того, что команда сыграет в финале Кубка.