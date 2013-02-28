Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

28 февраля 2013, 09:49

Радамель Фалькао: "Труды "Атлетико" не пропали даром"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
Сегодня. Севилья. &amp;quot;Севилья&amp;quot; – &amp;quot;Атлетико&amp;quot; – 2:2. Нападающий &amp;quot;Атлетико&amp;quot; Радамель ФАЛЬКАО. Фото REUTERS
Фото Reuters
Telegram Дзен

Нападающий "Атлетико" Радамель Фалькао после ничьей в ответном полуфинальном матче Кубка Испании с "Севильей" (2:2), позволившей команде выйти в финал турнира, выразил удовлетворение результатом. По его словам, мадридцы очень тщательно готовились к этой игре.

- Для "Атлетико" очень важно было выйти в финал Кубка, поэтому мы рады тому, что смогли добиться поставленной цели, - приводит AS слова Фалькао. - Мы тщательно готовились к матчу с "Севильей" и старались придерживаться плана на игру. В итоге наши труды не прошли даром. В "Атлетико" все счастливы от того, что команда сыграет в финале Кубка.

Радамель Фалькао
ФК Атлетико
0
Читайте также
Кейт Миддлтон диагностировали онкологию
Российские пранкеры атаковали руководителей МОК и ВАДА
Атака БПЛА на Татарстан: что известно о происшествии
Две шайбы в меньшинстве, травма Фукале и +1 для Ярославля. Что произошло в матче «Локомотив» - «Трактор»
В многоквартирном доме в Москве сорвался лифт с девушкой и ее собакой
Перекрыт канал поставки взрывчатки с Украины через ЕС под видом церковной утвари
Популярное видео
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема грозит до полугода тюрьмы

"Леванте" настаивает на том, чтобы Мартинс сам выкупил свой контракт