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Испания

22 января 2014, 09:31

Карло Анчелотти: "Реал" сам поставил себя в неудобное положение"

Дмитрий Смирнов
Корреспондент
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти после победы в первом матче 1/4 финала Кубка Испании с "Эспаньолом" (1:0) выразил надежду, что ответная игра сложится лучшим образом. По его словам, мадридцы сами поставили себя в неудобное положение, не сумев забить второй мяч.

– Концовка игры получилась нервной, – приводит официальный сайт "Реала" слова Анчелотти. – Но мы сами поставили себя в такое положение, так как не смогли забить второй мяч. Надеюсь, в ответном матче команда сыграет лучше, так как исход противостояния еще не ясен. Что же касается соперника, то "Эспаньол" действовал эмоционально и много атаковал.

ФК Реал
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