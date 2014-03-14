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Испания

14 марта 2014, 16:13

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе

Роман Шишов
Корреспондент
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Нападающий "Севильи" Денис Черышев окончательно оправился от травмы и начал тренироваться в основной группе. У россиянина было растяжение голеностопа, которое он получил 20 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с "Марибором" (2:2). Отметим, что из-за частых травм в текущем сезоне Черышев провел на поле в пяти матчах всего 128 минут. Когда игрок сборной России выйдет на поле в официальном матче, пока не уточняется.

– Сегодня у нас отличные новости. Черышев тренируется в основной группе, – сообщается в твиттере клуба.

Денис Черышев
ФК Севилья
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