"Барселона" готова отпустить Фабрегаса за 30 миллионов фунтов

"Барселона" готова расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, несмотря на заявление президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу о том, что игрок не продается. Как сообщает The Telegraph, клуб из столицы Каталонии хочет привлечь средства на летнюю трансферную кампанию, поэтому отпустит 27-летнего испанца за 30 миллионов фунтов стерлингов. Главными претендентами на футболиста являются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал". Сам же Фабрегас ранее заявлял, что если покинет "Барсу", то только ради одной из английских команд.