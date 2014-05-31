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Испания

31 мая 2014, 19:17

"Барселона" готова отпустить Фабрегаса за 30 миллионов фунтов

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
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"Барселона" готова расстаться с полузащитником Сеском Фабрегасом, несмотря на заявление президента каталонцев Хосепа Марии Бартомеу о том, что игрок не продается. Как сообщает The Telegraph, клуб из столицы Каталонии хочет привлечь средства на летнюю трансферную кампанию, поэтому отпустит 27-летнего испанца за 30 миллионов фунтов стерлингов. Главными претендентами на футболиста являются "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал". Сам же Фабрегас ранее заявлял, что если покинет "Барсу", то только ради одной из английских команд.

Сеск Фабрегас
ФК Барселона
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