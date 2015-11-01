Криштиану Роналду: "Можете думать, что Месси лучший, но лучший - я"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметил, что разница между ним и лидером "Барселоны" Лионелем Месси заключается в деталях. При этом португалец все же отметил, что лучший – именно он.

– Меня не беспокоит сравнение с Месси, – приводит Marca слова Криштиану Роналду. – Я нахожусь на пике своей карьеры на протяжении последних восьми лет. Назовите имя другого игрока, который имеет подобные заслуги. Разница между номером один и номером два заключается в деталях, в таких как – выигрываешь ли ты трофеи или нет. Вы можете думать, что Месси лучший, но лучший – я.