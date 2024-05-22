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Сегодня, 12:22

Абаскаль может возглавить «Кадис», который вылетел в сегунду

Сергей Разин
корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может возглавить «Кадис», сообщает El Mira.

По сведениям источника, 35-летний испанец является основным кандидатом на то, чтобы возглавить «Кадис». Зимой испанская команда уже интересовалась возможным приходом Абаскаля, однако тогда «Спартак» отказался отпускать специалиста. Также одним из возможных кандидатов на пост главного тренера является Хосе Рохо Мартин.

«Кадис» перед заключительным туром чемпионата Испании с 33 очками занимает 18-е место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда выступит в сегунде.

ФК Кадис
Гильермо Абаскаль
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