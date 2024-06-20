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Сегодня, 11:11

Абаскаль прокомментировал назначение главным тренером «Гранады»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал свое назначение в «Гранаду».

«Могу охарактеризовать себя двумя словами: эмоции и страсть. Мне нравится, когда в команде есть индивидуальность, которая находит свое отражение на поле.

Конечно, сложно возвращаться в Испанию после восьми лет отсутствия. Это означает возвращение к истокам, к тому, с чего я начинал. Задача в том, чтобы перейти к проекту с четкими идеями, который пережил травмирующую ситуацию в прошлом сезоне. Теперь нам нужно каждый день сражаться насмерть, чтобы вернуть команде место, которое она заслуживает», — приводит слова Абаскаля Granada Hoy.

«Гранада» объявила о назначении 35-летнего специалиста 19 июня. В минувшем сезоне команда вылетела из испанской ла лиги.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года.

Футбол
ФК Гранада
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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