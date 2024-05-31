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Сегодня, 17:57

Абидаль — об отставке Хави из «Барселоны»: «Будущее покажет, было ли это хорошим решением»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль прокомментировал решение каталонского клуба расстаться с главным тренером команды Хави.

«Я не в клубе, поэтому ничего не знаю о решениях, которые они принимают в частном порядке. Недавно Хави сказал, что в конце сезона собирается уйти, потом передумал, потому что, возможно, увидел потенциал команды и то, что можно сделать. Только он и люди в клубе знают, о чем они говорили. Сейчас клуб принял другое решение, отличное от тренерского. Только будущее покажет, было ли это хорошее решение или плохое. Он проделал огромную работу как тренер, это было непросто», — цитирует Абидаля Marca.

В конце января Хави объявил, что покинет команду в конце сезона. Однако в апреле стороны сообщили, что договорились о продолжении сотрудничества. 24 мая «Барселона» все же объявила об уходе тренера. По словам самого Хави, решение об отставке было принято клубом от людей сверху.

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2024/05/31/66589681268e3e86638b4577.html
Хави Эрнандес (Хави)
Эрик Абидаль
Футбол
ФК Барселона
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