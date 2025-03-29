Адвокат Алвеса — об оправдании игрока: «Справедливость торжествует»

Инес Гвардиола, адвокат бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, прокомментировал решение Уголовной палаты Верховного суда Испании.

Суд отменил первый приговор экс-футболисту по делу об изнасиловании из-за отсутствия весомых доказательств вины Алвеса.

«Мы счастливы, что справедливость в итоге восторжествовала. Мы ждали этого момента. Невиновность Дани доказана, и мы очень взволнованы», — цитирует Алвеса RAC1.

Ранее футболист был приговорен к 4,5 годам тюремного заключения. После года в тюрьме суд Барселоны освободил его под залог в миллион евро до рассмотрения апелляции.