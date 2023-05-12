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Испания

Сегодня, 20:28

Адвокат Алвеса — о показаниях жертвы: «Они терлись друг о друга, Дани касался ее задницы. Она искала его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокат бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Кристобаль Мартелл отреагировал на показания девушки, обвиняющей футболиста в изнасиловании.

«Уже было видно, что между ними был сексуальный флирт, они танцевали вместе, терлись друг о друга, он несколько раз коснулся ее задницы. Она искала его, несмотря на описанный ей позже перед судом ужасный сценарий. Никаких признаков насилия или принуждения к сексу обнаружено не было», — приводит слова адвоката Marca.

Ранее в СМИ появились показания девушки полицейским, приехавшим на вызов в ночной клуб. Она сказала: «Я добровольно пошла в туалет и, поцеловавшись несколько раз, сказала ему, что хочу уйти. Он сказал «нет» и закрыл щеколду. Он говорил гадости вроде «ты моя маленькая шлюшка» и бил меня».

10 мая сообщалось, что Дани Алвесу во второй раз было отказано в освобождении из тюрьмы до окончания судебного процесса.

20 января стало известно, что экс-игрок «Барселоны» был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Ему грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

Источник: Marca
Дани Алвес
Футбол
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