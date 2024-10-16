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Испания

Сегодня, 17:06

Адвокат Мбаппе заявила, что за футболистом могла вестись слежка в Стокгольме

Сергей Разин
корреспондент
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Мари Алис Каню-Бернар, адвокат форварда «Реала» Килиана Мбаппе, рассказала, что за футболистом могла вестись слежка в Стокгольме.

«Когда он приезжает в Стокгольм, там появляются папарацци и корреспонденты газеты, которые публикуют информацию с его фотографией. Таким образом, за ним следили, кто-то знал, что он едет в Стокгольм. И, как назло, это факт, эта же газета через два дня публикует информацию о его обвинении в изнасиловании», — приводит слова Каню-Бернар RMC Sport.

Килиан Мбаппе. Мбаппе обвинили в изнасиловании и уличили в проблемах с алкоголем. Что известно на данный момент

В понедельник, 14 октября, стало известно, что полиция Стокгольма начала расследование по факту жалобы об изнасиловании, которое предположительно произошло в отеле, где на тот момент отдыхал Мбаппе. Пострадавшая в Швеции женщина обвинила в произошедшем именно французского футболиста.

Сам Мбаппе опроверг информацию о своей причастности к инциденту. Его адвокат заявил, что игрок подаст жалобу на клевету.

Килиан Мбаппе
ФК Реал

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