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Испания

Сегодня, 13:45

Адвокаты Алвеса предоставили суду запись, которая должна подтвердить его невиновность

Ана Горшкова
Корреспондент
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Адвокаты бывшего футболиста «Барселоны» Дани Алвеса 1 февраля предоставили испанскому суду видео, на котором футболист запечатлен с девушкой, обвинившей его в изнасиловании в ночном клубе Барселоны.

Как сообщает издание RMC Sport, защита бразильца представила запись, которая, как предполагается, подтверждает правоту 39-летнего футболиста в том, что его отношения с обвинительницей были по обоюдному согласию.

По словам адвокатов, эти кадры «радикально противоречат» рассказу жертвы об инциденте, поскольку на них не видно атмосферы «террора, страха и доминирования» между Алвесом и молодой женщиной.

31 января сообщалось, что защита футболиста потребовала освободить его из-под стражи.

Алвеса обвиняют в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. 39-летний футболист был задержан и взят под стражу 20 января. В случае если Алвеса признают виновным, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Источник: RMC Sport

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
Монпелье
ПСЖ

П2

32%

1.34

ТБ 3.5

21%

2.17

Ф2(-1.5)

18%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Интер 1
Аталанта 0
Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Дани Алвес
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