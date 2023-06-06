AFP: Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на 3 года

Французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Иттихад», сообщает AFP.

По информации источника, соглашение будет рассчитано на 3 года.

Ранее сообщалось, что зарплата 35-летнего игрока в «Аль-Иттихаде» составит 100 миллионов евро в год чистыми.

4 июня «Реал» объявил об уходе Бензема по окончании сезона. Французский форвард выступал за мадридский клуб с 2009 года.

Всего он сыграл за сливочных 648 матчей, забил 354 гола и отдал 165 результативных передач.