Агент Захаряна — о критике футболиста: «В России ждали, что он сразу разорвет ла лигу»

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику в адрес своего клиента.

«Давление было только в России. Все ждали от него каких-то свершений, что он сразу разорвет ла лигу. А в Испании никакого давления не было. Мы много раз говорили о том, что Арсену нужно было адаптироваться. Естественно, когда адаптация прошла, пришла и игра», — сказал Голубин «СЭ».

В нынешнем сезоне 20-летний футболист сыграл 36 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи.