Агент Барбоза рассказал, что Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу»

Агент Паулу Барбоза рассказал «СЭ» о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу».

37-летний футболист уже выступал за клуб из Мадрида с 2009 по 2018 год.

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне. Думаю, что у него есть альтернативные варианты. Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в «Челси». Также он может попробовать и договориться с «Атлетико» — сказал Барбоза «СЭ».

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/23 нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.