Агент Дембеле сообщил «Барселоне» о желании игрока остаться в команде

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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле этим летом не покинет команду, сообщает журналист Фернандо Поло.
По данным источника, сегодня, 29 июня, агент футболиста провел встречу с будущим спортивным директором каталонского клуба Деку. Представитель форварда сообщил руководству, что Дембеле готов продолжить выступать за «Барселону» любой ценой.
26-летний француз выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.