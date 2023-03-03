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Сегодня, 11:19

Агент Холанна: «У «Реала» есть кое-что, о чем многие мечтают. В нем сохраняется магия»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна Рафаэла Пимента высказалась о самых привлекательных клубах.

«Есть Премьер-лига, но также есть и «Реал». У него есть кое-что, о чем также многие мечтают. В «Реале» сохраняется магия. Там нет еженедельной борьбы, но есть Лига чемпионов», — приводит слова агента Goal.

Ранее главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола опроверг информацию, что в контракте 22-летнего нападающего есть пункт о переходе в «Реал», согласно которому он может присоединиться к мадридцам в 2024 году.

Холанн в текущем сезоне забил 33 гола и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах за «Манчестер Сити». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Goal
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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