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Испания

Сегодня, 21:37

Агент Фати провел встречу с руководством «Барселоны»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, Жорже Мендеш, провел встречу с руководством каталонского клуба, сообщает Sport.es.

Он заверил президента клуба Жоана Лапорту, с которым находится в дружеских отношениях, что футболист не планирует покидать команду.

Ранее главный тренер сине-гранатовых Хави довольно болезненно отреагировал на слухи о том, что молодой форвард может уйти летом в другой клуб.

Фати продлил свой контракт с «Барселоной» до 2027 года. В соглашении 20-летнего игрока прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В этом сезоне Фати сыграл за «Барселону» 31 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ансу Фати
ФК Барселона
Жорже Мендеш
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