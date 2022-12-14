Агент Феликса предложил услуги игрока «Реалу»

Агент Жорже Мендеш, который представляет интересы нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, предложил услуги игрока «Реалу», сообщает Goal.

23-летний португалец заявил о желании покинуть «Атлетико». «Матрасники» планируют выручить с продажи футболиста не менее 100 миллионов евро.

Феликс выступает за команду из Мадрида с 2019 года. Тогда испанцы заплатили за игрока 127 миллионов евро «Бенфике».

В текущем сезоне португальский нападающий провел за «Атлетико» 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.