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Испания

4 сентября, 15:56

Агент Гризманна предложил «Барселоне» согласиться на меньшую сумму трансфера. «Атлетико» дает за игрока 15 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент

Агент нападающего Антуана Гризманна ищет решение в спорной ситуации между «Атлетико» и «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo.

Агент 31-летнего форварда предложил «Барселоне» снизить сумму выкупа. Если каталонский клуб согласится, то продажа Гризманна в «Атлетико» будет оформлена уже по ходу сезона — клубы не станут дожидаться лета.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил сине-гранатовым за игрока 15 миллионов евро с выплатами в течение трех лет, на что получил отказ.

Ранее сообщалось, что мадридский клуб выпускает форварда на замену только после 60-й минуты, чтобы не платить 40 миллионов евро «Барселоне» за него.

Антуан Гризманн
ФК Атлетико
ФК Барселона
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