Агент Гюндогана встретился с боссами «Барселоны» по поводу возможного перехода игрока

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» бесплатно летом 2023 года.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, утром 16 февраля агент 32-летнего футболиста встретился со спортивным руководством «Барселоны». Переход Гюндогана в каталонский клуб летом является очень реальным вариантом.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года.

В этом сезоне на счету капитана «Сити» 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.