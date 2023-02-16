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Испания

Сегодня, 16:24

Агент Гюндогана встретился с боссами «Барселоны» по поводу возможного перехода игрока

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Барселону» бесплатно летом 2023 года.

Как сообщает инсайдер Жерар Ромеро, утром 16 февраля агент 32-летнего футболиста встретился со спортивным руководством «Барселоны». Переход Гюндогана в каталонский клуб летом является очень реальным вариантом.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Гюндоган выступает за «горожан» с 2016 года.

В этом сезоне на счету капитана «Сити» 3 гола и 3 результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Источник: https://twitter.com/gerardromero/status/1626196503558594560
Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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