Агент Гюндогана: «Клубы проявляют интерес к Илкаю, но он хочет остаться в «Барселоне»

Илхан Гюндоган, агент полузащитника «Барселоны» Илкая Гюндогана, поделился мнением о будущем игрока в каталонском клубе.

«Некоторые клубы проявляют интерес к Илкаю и хотят его подписать, но его позиция очень проста: он хочет остаться в «Барселоне». Он готовится к новому сезону в Испании и хочет помочь клубу в достижении целей», — приводит слова Гюндогана журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд».

В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 14 результативных передач. Его контракт с командой рассчитан до лета 2025 года.