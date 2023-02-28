0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:27

Агент Хаджикадунича не знает, где защитник может оказаться летом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Валид Фаур прокомментировал ситуацию с будущим Денниса Хаджикадунича.

«Обращение «Ростова» в суд? Я не в курсе, ничего не знаю об этом. Где Деннис продолжит карьеру после «Мальорки»? Ответа на этот вопрос у меня тоже нет. Нужно точно знать, как на тот момент будет обстоять ситуация, понимать все детали, и только тогда уже можно будет что-то комментировать», — приводит слова Фаура «РБ Спорт».

24-летний защитник Деннис Хаджикадунич, права на которого принадлежат «Ростову», перешел в аренду в «Мальорку» до конца сезона. Этот трансфер вызвал недовольство со стороны российского клуба, речь шла про обращение в разнообразные инстанции.

Деннис Хаджикадунич не провел ни одного матча в составе «Мальорки». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kuda-hadzhikadunich-perejdet-posle-mal-orki-nuzhno-ponimat-kak-budet-obstoyat-situatsiya/
Футбол
ФК Мальорка
ФК Ростов
Деннис Хаджикадунич
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Севилья»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор
«Атлетик» — «Реал»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 18-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Вальядолид»: чемпионат Испании, видеообзор
«Реал» — «Барселона»: Суперкубок Испании, финал, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: чемпионат Испании, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Реале» недовольны результатами церемонии The Best