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Испания

Сегодня, 14:28

Агент Камавинги отреагировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Агент полузащитника «Реала» и сборной Франции Эдуарда Камавинги Джошуа Барнетт прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.

«Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в «Реале», а в Мадриде очень довольны Камавингой», — приводит слова Барнетта Sky Sport Italy.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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