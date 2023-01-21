Агент Камавинги отреагировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»

Сегодня, 14:28
Агент полузащитника «Реала» и сборной Франции Эдуарда Камавинги Джошуа Барнетт прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.
«Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в «Реале», а в Мадриде очень довольны Камавингой», — приводит слова Барнетта Sky Sport Italy.
Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.
В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования