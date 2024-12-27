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Сегодня, 12:34

Агент Ямаля: «Ламин обязательно подпишет новый контракт с «Барселоной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, рассказал о переговорах с клубом по поводу ного контракта игрока.

«Ламин Ямаль обязательно подпишет новый контракт с «Барсой». Ламин должен остаться в «Барселоне». Я не могу сказать, когда, но это обязательно произойдет. У него был феноменальный 2024 год, а для меня он стал лучшим игроком в мире в прошлом году в составе сборной Испании и «Барселоны», — приводит слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 17-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ямаль в текущем сезоне сыграл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
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Ламин Ямаль
ФК Барселона
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