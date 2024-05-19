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19 мая, 23:22

Агент Миранчука не исключает возвращение Алексея в Россию

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Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.

— Как дела у Алексея Миранчука?

— Есть обидное поражение в финале Кубка. Но есть шанс на победу в финале Лиги Европы, хотя понимаем, что с Леверкузеном будет трудно.

— Что касается будущего?

— Есть год контракта. Если предложения поступят, Алексей будет принимать решение.

— Он готов вернуться в Россию?

— Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение.

В нынешнем сезоне Миранчук провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Алексей Миранчук
РПЛ
ФК Аталанта
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