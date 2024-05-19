Агент Миранчука не исключает возвращение Алексея в Россию

19 мая, 23:22
Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, высказался о будущем игрока.
— Как дела у Алексея Миранчука?
— Есть обидное поражение в финале Кубка. Но есть шанс на победу в финале Лиги Европы, хотя понимаем, что с Леверкузеном будет трудно.
— Что касается будущего?
— Есть год контракта. Если предложения поступят, Алексей будет принимать решение.
— Он готов вернуться в Россию?
— Мне сложно сказать. Может быть, на какое-либо хорошее предложение.
В нынешнем сезоне Миранчук провел 40 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач.