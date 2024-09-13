Агент Нико Уильямса: «Нашу профессию легко критиковать, мы раковые клетки футбола. Но мы всегда слушаем игроков»

Агент Феликс Тейнта, представляющий интересы форварда «Атлетика» Нико Уильямса, заявил, что агенты не всегда думают только о личной выгоде при работе с игроками.

«Я не пытался заставить Нико уйти из «Атлетика». Он хотел остаться. Когда игрок хочет остаться в клубе, он остается, а когда хочет уйти, уходит. Агент — это не тот человек, который приставляет пистолет к голове, чтобы сказать: уходи, потому что я хочу, чтобы ты перешел туда, куда я хочу. Нет. Игрок и его семья, в зависимости от его возраста, имеют абсолютную и полную свободу. Это его решение или его родителей.

В конце концов парень решил остаться еще на год. Мы здесь, чтобы работать, поддерживать его во всех его решениях и, конечно же, давать ему советы. Но он решил остаться, и мы его поддержали. Никакого эффекта домино не произошло», — цитирует Тейнту испанская Cadena Ser со ссылкой на Radio Pamplona.

Также представитель Уильямса призвал не винить агентов во всех бедах игроков и неудавшихся трансферах.

«На нас легко нападать. Мы те, кто собирает все шишки, мы раковые клетки футбола. Но есть еще и спортивные директора, которые связываются с агентами, когда ищут игроков», — добавил Тейнта.

После окончания Евро-2024, на котором Уильямс стал победителем турнира в составе сборной Испании, игроком активно интересовались «Барселона», мадридский «Атлетико» и ряд других клубов.

22-летний Уильямс является воспитанником клуба из Бильбао и выступает за основную команду «Атлетика» с 2021 года. Его контракт с басками рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 70 миллионов евро.