Агент Пасторелло заявил, что больше не работает с Бальде

Известный итальянский футбольный агент Федерико Пасторелло заявил, что больше не сотрудничает с нападающим «Эспаньола» Кейта Бальде.

«Я с ним больше не работаю», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

Бальде выступал за «Спартак» с лета прошлого года. Всего за московский клуб он провел 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в 3 матчах, не отличившись результативными действиями.