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Сегодня, 17:13

Агент Захаряна назвал причину травмы футболиста после восстановления

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что футболист вновь получал повреждения из-за перенагрузок, сейчас с ним все в порядке.

«Бывают рецидивы. Перегрузил под нагрузкой, ничего страшного не было. Сейчас все хорошо», — приводит слова Голубина ТАСС.

30 июля 2024 года стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами.

С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой, 5 и 13 января Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матчи Кубка Испании и чемпионата страны соответственно, но после этого из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав. 28 января футболист вернулся в общую группу.

Источник: ТАСС
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Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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