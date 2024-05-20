Агент Захаряна рассказал о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы

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Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы.
В воскресенье, 19 мая команда из Сан-Себастьяна обыграла «Бетис» (2:0) в 37-м туре чемпионата Испании-2023/24 и гарантировала себе шестое место в турнирной таблице, которое позволяет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.
«Арсен был рад, как и вся команда. До этого он уже играл против «Интера» в Лиге чемпионов, поэтому он справится с давлением», — сказал Голубин «СЭ».
В сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» выступал в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала турнира, в которой уступил «ПСЖ» со счетом 1:4 по сумме двух матчей.
(Софья Грецкая)