Агент Захаряна рассказал о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал «СЭ» о реакции футболиста на выход команды в Лигу Европы.

В воскресенье, 19 мая команда из Сан-Себастьяна обыграла «Бетис» (2:0) в 37-м туре чемпионата Испании-2023/24 и гарантировала себе шестое место в турнирной таблице, которое позволяет выступить в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Арсен был рад, как и вся команда. До этого он уже играл против «Интера» в Лиге чемпионов, поэтому он справится с давлением», — сказал Голубин «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» выступал в Лиге чемпионов и дошел до стадии 1/8 финала турнира, в которой уступил «ПСЖ» со счетом 1:4 по сумме двух матчей.

(Софья Грецкая)