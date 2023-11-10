Агент Захаряна: «Возвращение Арсена в Россию будет безумием!»

Португальский агент Паулу Барбоза, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о возможном возвращении футболиста в Россию.

«Возвращение в Россию? Не думаю. Уверен, что у него должно получиться, он талантливый игрок. Я не думаю, что клуб, который вложил в Захаряна столько денег, через пару месяцев отдаст его в аренду. Это будет безумием и нерациональным решением», — цитирует агента Metaratings.ru.

8 ноября Захарян на 78-й минуте вышел на замену в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1),

В этом сезоне 20-летний игрок сыграл 9 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.