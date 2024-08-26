Агент Захаряна заявил, что футболиста не стоит ждать на поле раньше октября

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о процессе восстановления футболиста.

«Оно проходит. Что еще могу сказать? Когда он точно восстановится и выйдет на поле? Я не знаю. Не ждите его быстро назад. Ему проводили операцию на голеностопном суставе, ему сшивали сустав. Думаете, он через два дня выйдет играть на поле за «Реал Сосьедад»? Не выйдет. Скорее всего, раньше октября его не следует ждать», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

21-летний россиянин 6 августа перенес операцию на лодыжке, которую провели в Барселоне. Ранее в клубе заявили «СЭ», что Захарян сможет вернуться на поле через 2-3 месяца после операции