Агент Бельерина рассказал, когда в «Барселоне» узнали о решении Пике завершить карьеру

Агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина Альберт Ботинес в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда в команде узнали о решении испанца Жерара Пике завершить профессиональную карьеру.

«В команде о решении Пике знали еще вчера ночью. У «Барселоны» был командный ужин, где это и стало известно. Могу лишь сказать, что Жерар Пике — настоящая легенда футбола», — сказал Ботинес «СЭ».

Пике — воспитанник «Барселоны». В 2004 году он покинул клубную академию и перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2008 года (за исключением сезона-2006/07, когда он был в аренде в «Сарагосе»). В составе «МЮ» Пике выиграл чемпионат Англии, Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов.

В 2008 году Пике вернулся в «Барселону». За 14 лет в каталонском клубе защитник 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.