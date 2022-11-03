Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:03

Агент Бельерина рассказал, когда в «Барселоне» узнали о решении Пике завершить карьеру

Микеле Антонов
Корреспондент
Жерар Пике.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Агент защитника «Барселоны» Эктора Бельерина Альберт Ботинес в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, когда в команде узнали о решении испанца Жерара Пике завершить профессиональную карьеру.

«В команде о решении Пике знали еще вчера ночью. У «Барселоны» был командный ужин, где это и стало известно. Могу лишь сказать, что Жерар Пике — настоящая легенда футбола», — сказал Ботинес «СЭ».

Пике — воспитанник «Барселоны». В 2004 году он покинул клубную академию и перешел в «Манчестер Юнайтед», за который выступал до 2008 года (за исключением сезона-2006/07, когда он был в аренде в «Сарагосе»). В составе «МЮ» Пике выиграл чемпионат Англии, Суперкубок страны и Кубок английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов.

В 2008 году Пике вернулся в «Барселону». За 14 лет в каталонском клубе защитник 8 раз выигрывал чемпионат Испании, 7 раз становился обладателем Кубка страны и 6 раз — Суперкубка страны, а также 3 раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Испании Пике становился чемпионом мира и Европы.

Жерар Пике
1
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От первенства Крыма до главного открытия РПЛ. В чем уникальность Сычевого
Две российские гимнастки сменили гражданство. От этого будет лучше всем
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам
ВС России уничтожили две роты иностранных наемников в районе Новоселковского в ЛНР
ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Рианчо назвал Пике эталоном мирового футбола