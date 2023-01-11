Мендеш работал над переходом Роналду в «Реал» летом, но в Мадриде отказались от подписания Криштиану

Агент Жорже Мендеш работал над трансфером Криштиану Роналду в «Реал» прошлым летом, сообщает The Athletic.

По данным источника, Мендеш несколько раз связывался с руководством «сливочных», но испанский клуб решил не делать предложения. Отмечается, что подписать контракт с Роналду отказались и другие топ-клубы, несмотря на предложение «МЮ» взять на себя большую часть зарплаты 37-летнего португальца.

После ЧМ-2022 Роналду тренировался на базе «Реала». Marca тогда сообщала, что форвард ждал предложения мадридцев.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце декабря 2022 года, перейдя в новый клуб на правах свободного агента. Он подписал контракт до лета 2025 года с зарплатой 200 миллионов евро в год.

Ранее португалец, которому 5 февраля этого года исполнится 38 лет, выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).