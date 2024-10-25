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Сегодня, 18:50

Агуэро считает, что у «Реала» есть особый дар забивать в концовках матчей

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился ожиданиями от предстоящего матча каталонцев против мадридского «Реала».

Класико будет сыграно в рамках 11-го тура чемпионата Испании 26 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Это будет хороший матч. Не пытаюсь никого убеждать, но «Барса» очень хороша. Поле всегда влияет на ее игру, и оно будет сложным. Но у них больше шансов на победу, чем у Мадрида, хотя «Реалу» не нужны даже 20 процентов владения мячом для голов. Почему это так? Неизвестно, но исторически в последние 10 минут матча у них есть то, чего нет у остальных. Я сталкивался с этим в «Атлетико». Говорят, что это просто удача, но это не так. Если ты выигрываешь столько раз в конце матчей, то это не удача, а особенность», — цитирует Агуэро Mundo Deportivo.

После 10 туров «Барселона» лидирует в турнирной таблице ла лиги, набрав 27 очков. «Реал» находится на 2-м месте с 24 баллами.

Источник: Mundo Deportivo
Серхио Агуэро
ФК Барселона
ФК Реал

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