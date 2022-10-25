Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что думает по поводу ухода форварда, его друга Лионеля Месси из каталонского клуба летом 2021 года.

«Когда все произошло, я подумал, что кто-то, должно быть, взломал соцсети «Барселоны». Мы решили, что это шутка. Я был с Ибаем, вдруг он посмотрел в телефон и воскликнул: «Ни за что! Это правда?» Он показал мне телефон с заявлением от «Барсы», — приводит слова Агуэро El Chiringuito TV.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. В составе сине-гранатовых аргентинец провел 520 матчей, в которых отметился 474 забитыми мячами и 216 результативными передачами. Вместе с каталонским клубом выиграл 35 титулов, а также стал семикратным обладателем «Золотого мяча».

На правах свободного агента аргентинец перешел в «ПСЖ».